Шольц встретится с Байденом в США. Bild узнал дату

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Переговоры запланированы на 7 февраля в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным источников издания в правительственных кругах, Шольц встретится с Байденом в Белом доме. По словам собеседников журнала, встреча запланирована на 7 февраля.

Официально встреча Шольца и Байдена пока держится в секрете. Представитель правительства заявил изданию, что планы поездок канцлера Германии прокомментируют тогда, когда представится возможность.

Как отмечает издание, назначение встречи лидеров Германии и США происходит на фоне ситуации вокруг Украины. Одной из важных тем переговоров станет реакция Запада на угрожающие действия президента России Владимира Путина.