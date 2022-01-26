Шольц встретится с Байденом в США. Bild узнал дату

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Переговоры запланированы на 7 февраля в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным источников издания в правительственных кругах, Шольц встретится с Байденом в Белом доме. По словам собеседников журнала, встреча запланирована на 7 февраля.
Официально встреча Шольца и Байдена пока держится в секрете. Представитель правительства заявил изданию, что планы поездок канцлера Германии прокомментируют тогда, когда представится возможность.
Как отмечает издание, назначение встречи лидеров Германии и США происходит на фоне ситуации вокруг Украины. Одной из важных тем переговоров станет реакция Запада на угрожающие действия президента России Владимира Путина.
Напомним, ранее стало известно об отказе Шольца предложения Байдена обсудить ситуацию вокруг Украины.
Отметим, 25 января Байден обсудил ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной с европейскими лидерами.
Как сообщало РБК-Украина, США рассматривают возможность усиления военного контингента в Восточной Европе.