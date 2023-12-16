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Шольц висловив сподівання, що Україні вдасться отримати 50 млрд євро від ЄС

Брюссель, Субота 16 грудня 2023 00:41
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Шольц висловив сподівання, що Україні вдасться отримати 50 млрд євро від ЄС Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштований оптимістично щодо виділення 50 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters,

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон сподіваються, що Україна отримає допомогу від ЄС.

"Ми маємо інші способи допомогти Україні, але ми не відмовилися від мети знайти рішення тут", - сказав канцлер Німеччини.

Допомога Україні від ЄС

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд. євро до 2027 року. Учора, 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі

Угорщина вночі 15 грудня наклала вето на рішення , решта 26 країн його підтримали.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти , які були заморожені.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що рішення про виділення Україні 50 млрд. євро вже принципово прийнято . Усі юридичні процедури мають бути завершені у січні.

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