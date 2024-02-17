Шольц ушел от ответа о возможной передаче Украины ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о возможной поставке ракет Taurus для Украины. Но подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца на Мюнхенской конференции.

Канцлер подчеркнул, что Германия - это страна, которая в Европе больше всего тратит на оборону, и Берлин продолжит это делать.

"Туда входит все необходимое для обороны Украины. Мы принимаем очень важные решения согласно этому сценарию. Мы должны увеличить производство вооружения и думать об обслуживания того вооружения, которое уже у Украины. Мы постоянно решаем, что делать этап за этапом", - сказал Шольц.

Однако канцлер Германии избежал прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus.

"Я уверен, что мы всегда будем делать все, что необходимо, и поддерживать Украину", - заявил он.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Вчера Германия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.