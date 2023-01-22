UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц та Макрон заявили про непохитну підтримку України "доти, поки це необхідно"

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина та Франція будуть допомагати Україні до тих пір, скільки це буде необхідно. Обидві країни заявили про непохитну підтримку.

Відповідну заяву зробили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Сьогодні у Парижі проходить зустріч Шольца та Макрона на честь 60-ї річниці укладення договору про примирення між двома країнами. Під час своїх звернень лідери згадали Україну.

"Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав Шольц.

Водночас Макрон запевнив, що підтримка буде "непохитною" в усіх сферах.

"Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", - додав президент Франції.

Крім того, канцлер назвав Німеччину та Францію "локомотивом" Європи, які можуть "трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться".

Макрон своєю чергою закликав обидві країни стати "першопрохідцями у справі відродження" Європи. Він закликав створити нову енергетичну модель та "інновацій і технологій завтрашнього дня", щоб ЄС показав себе "самостійна геополітична сила в питаннях оборони, космосу, дипломатії".

Нагадаємо, раніше президент Франції заявив, що Європа переживає безпрецедентну кризу, викликану війною в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронОлаф ШольцФранція