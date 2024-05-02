Шольц та Макрон проведуть "таємну зустріч" перед візитом Сі Цзіньпіна до Франції, - Politico

За інформацією видання, Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами. Вона пройде в одному із французьких ресторанів.

Журналісти уточнюють, що ключовою темою буде візит Сі Цзіньпіна, який приїде до Франції вже в неділю, 5 травня, і пробуде там три дні. Німецький канцлер, ймовірно, розповість французькому президентові про свою поїздку до Китаю минулого місяця.

Співробітник Німецького фонду Маршалла Ноа Баркін розповів, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться наступного тижня. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Politico пише, що під час вечері Макрон та Шольц можуть обговорити і фінансування сфери оборони в ЄС. Президент Франції хоче створення "оборонних облігацій", які передбачають випуск у Європі боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц поки що не підтримує ініціативу.