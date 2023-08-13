ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц про саміт у Саудівській Аравії: вони можуть зробити мир в Україні можливим

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 19:21
Шольц про саміт у Саудівській Аравії: вони можуть зробити мир в Україні можливим Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Олаф Шольц висловився на користь дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні. Мирні переговори в Саудівській Аравії дуже важливі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю ZDF.

За його словами, що мирні переговори в Саудівській Аравії були тільки початком.

"Але, тим не менш, це щось особливе", - заявив німецький канцлер.

Шольц зазначає, що крім латиноамериканських і африканських країн у переговорах брав участь і Китай, які можуть стати способом встановлення миру.

"Саме тому нам має сенс продовжувати ці переговори, оскільки вони дуже конкретно посилюють тиск на Росію, змушуючи її усвідомити, що вона обрала невірний шлях і повинна вивести війська і зробити можливим мир", -
заявив канцлер.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Потім інформацію підтвердили і в офісі президента.

На саміт було запрошено представників понад 40 країн, зокрема Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику і Китай.

Керівник ВП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудовская Аравия Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"