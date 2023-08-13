Шольц про саміт у Саудівській Аравії: вони можуть зробити мир в Україні можливим

Канцлер Олаф Шольц висловився на користь дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні. Мирні переговори в Саудівській Аравії дуже важливі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю ZDF.

За його словами, що мирні переговори в Саудівській Аравії були тільки початком.

"Але, тим не менш, це щось особливе", - заявив німецький канцлер.

Шольц зазначає, що крім латиноамериканських і африканських країн у переговорах брав участь і Китай, які можуть стати способом встановлення миру.

"Саме тому нам має сенс продовжувати ці переговори, оскільки вони дуже конкретно посилюють тиск на Росію, змушуючи її усвідомити, що вона обрала невірний шлях і повинна вивести війська і зробити можливим мир", -

заявив канцлер.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Потім інформацію підтвердили і в офісі президента.

На саміт було запрошено представників понад 40 країн, зокрема Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику і Китай.

Керівник ВП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

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