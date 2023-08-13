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Шольц о саммите в Саудовской Аравии: они могут сделать мир в Украине возможным

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Воскресенье 13 августа 2023 19:21
Шольц о саммите в Саудовской Аравии: они могут сделать мир в Украине возможным Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Олаф Шольц высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны в Украине. Мирные переговоры в Саудовской Аравии очень важны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ZDF.

По его словам, что мирные переговоры в Саудовской Аравии были только началом.

"Но, тем не менее, это нечто особенное", - заявил немецкий канцлер.

Шольц отмечает, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах участвовал и Китай, которые могут стать способом установления мира.

"Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они очень конкретно усиливают давление на Россию, заставляя ее осознать, что она выбрала неверный путь и должна вывести войска и сделать возможным мир", -
заявил канцлер.

Саммит в Саудовской Аравии

На состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердили и в офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, в том числе Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

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Саудовская Аравия Олаф Шольц Война России против Украины
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