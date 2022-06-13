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Шольц призвал к быстрой независимости Германии от энергопоставок из РФ

Фото: Олаф Шольц, новый канцлер Германии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц признал ошибки в решении проблемы энергопоставок из России. Теперь ФРГ должна стать независимой от импорта энергоносителей из РФ как можно быстрее, но безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, старая формула о том, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше неприменима.

Он также пообещал регионам Германии поддержку в преодолении последствий санкций против России.

"Нефтяное эмбарго не должно приводить к огромным региональным различиям в ценах на заправках. Для меня это вопрос солидарности", - сказал Шольц.

Планы Германии по созданию терминалов СПГ набирают обороты, поскольку страна изо всех сил пытается отказаться от импорта более дешевого газа из России в ответ на нападение Москвы на Украину.

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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Германия