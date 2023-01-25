Шольц пояснив, чому зволікав з рішенням щодо танків для України

Німеччина не хотіла діяти самотужки у питанні передачі танків Україні. Тому Берлін чекав сигналів та створення коаліції разом з партнерами.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Шольц після оголошення рішення надати Україні танки виступив у парламенті Німеччини.
"Було б дуже серйозною помилкою ухвалити одностороннє рішення, важливо працювати разом з іншими... Важливо витратити час, щоб досягти координації", - пояснив він.
При цьому канцлер запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю "якнайдовше", але додав, що важливо уникнути ескалації.
"У нас війна в Європі, недалеко звідси. Одне має бути зрозумілим: ми робитимемо все необхідне і можливе для підтримки України, але водночас ми хочемо переконатися, що не буде ескалації війни між Росією та НАТО", - наголосив він.
Шольц заявив, що йому "довелося порвати з тим, що Німеччина робила протягом десятиліть", натякаючи на те, що німецькі танки вперше боротимуться на полі бою в Європі з часів Другої світової війни.
Олаф Шольц у парламенті також заспокоїв громадян Німеччини, які переймаються щодо можливої ескалації.
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Нагадаємо, Німеччина виділила Україні 14 танків Leopard 2, а також дала "зелене світло" партнерам на експорт танків.
Загалом Німеччина хоче зібрати для України два батальйони (80 танків) та розпочати навчання українських військових незабаром.
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