Шольц пояснив, чому Німеччина не відправляє танки Україні

Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера ФРН Олафа Шольца виданню The Times.
"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну, - сказав він. - Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою".
За словами Шольца, Німеччина "справді багато робить" для допомоги Україні.
"Ми поставили українцям величезну масу дуже ефективної зброї", - сказав він.
The Times зазначає, що Шольц, безумовно, пройшов довгий шлях з того часу, як напередодні російського вторгнення його уряд запропонував Україні 5 тисяч касок та польовий госпіталь. Але, як додає видання, знадобилися місяці та загроза парламентського голосування, перш ніж він схвалив будь-які постачання важкого озброєння.
Як повідомлялося, на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проект документа на розгляд комітетам.
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