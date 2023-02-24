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Шольц пообіцяв Україні максимальну підтримку Німеччини, поки це буде потрібно

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина вже надала допомогу 14 млрд євро і підтримуватиме Україну настільки сильно і довго, наскільки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому - так сильно і так довго, як це необхідно", - сказав Шольц у відеозверненні у річницю російського вторгнення.

На його думку, німецька допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на даний момент склала понад 14 млрд євро.

За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".

Нагадаємо, більшість громадян країн Європейського Союзу (61%) вважають, що Україна переможе у війні із Росією. При цьому 55% німців впевнені у перемозі України .

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