Шольц о планах России в Украине: Путин еще не осознал своего провала

В Германии считают, что президент РФ Владимир Путин не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи", - заявил Шольц, комментируя планы Путина.
По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России. Путин сможет избавиться от санкций только в случае, если он "выведет войска и договориться о справедливом мире с Украиной".
Напомним, ранее Шольц заявлял, что Россия является главным виновником надвигающегося голода в мире.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.
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