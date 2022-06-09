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Шольц о планах России в Украине: Путин еще не осознал своего провала

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что президент РФ Владимир Путин не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи", - заявил Шольц, комментируя планы Путина.

По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России. Путин сможет избавиться от санкций только в случае, если он "выведет войска и договориться о справедливом мире с Украиной".

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Россия является главным виновником надвигающегося голода в мире.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияГерманияОлаф ШольцВойна России против Украины