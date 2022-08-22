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Шольц перед войной заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО еще 30 лет

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

До начала полномасштабного вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц пообещал президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"Этого не произойдет в ближайшие 30 лет", - заявил канцлер.

По словам Шольца, Путин не хочет принимать либеральные и открытые общества в Европе и начал войну по "совершенно абсурдным причинам" - например, российский диктатор говорил канцлеру, что Украина и Беларусь не должны существовать как отдельные государства.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных правительством Украины.

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Олаф ШольцГерманияВладимир ПутинНАТОУкраинаВойна России против Украины