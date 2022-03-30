Шольц обсудил с Путиным переговоры в Стамбуле и расчеты рублями за газ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный сайт Кремля .

Лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле. Отдельно стороны затронули тему перехода на оплату российского газа рублями.

Путин и Шольц якобы договорились передать вопрос на рассмотрение российских и немецких экспертов. Президент РФ отметил, что изменение валюты расчетов не должно привести к "ухудшению контрактных условий". Кремль также попытался оправдать изменение порядка расчетов по газу замораживанием активов Банка России.

Ранее "Большая семерка" отказалась платить рублями за российский газ. В свою очередь Шольц сослался на условия контракта, которым предусмотрена оплата в долларах или евро.