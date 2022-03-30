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Шольц обсудил с Путиным переговоры в Стамбуле и расчеты рублями за газ

Фото: Олаф Шольц и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Кремля.

Лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле. Отдельно стороны затронули тему перехода на оплату российского газа рублями.

Путин и Шольц якобы договорились передать вопрос на рассмотрение российских и немецких экспертов. Президент РФ отметил, что изменение валюты расчетов не должно привести к "ухудшению контрактных условий". Кремль также попытался оправдать изменение порядка расчетов по газу замораживанием активов Банка России.

Ранее "Большая семерка" отказалась платить рублями за российский газ. В свою очередь Шольц сослался на условия контракта, которым предусмотрена оплата в долларах или евро.

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