Шольц обратился к Путину: немедленно прекратите эту разрушительную войну

"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну - немедленно. Выведите свои войска из Украины", - заявил Шольц.

Он также добавил, что Германия потрясена зверствами российский военных в Буче.

"Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков", - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что российское утверждение о том, что кадры из Бучи являются инсценировкой, вновь ложится на тех, "кто распространяет эту ложь", подчеркивает канцлер.

"Убийство гражданских лиц - это военное преступление. Для ясности: виновные и те, кто их заказал, должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров", - заявил Шольц.