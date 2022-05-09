Шольц обосновал отказ от эмбарго на российский газ: Это не поможет, "если здесь погаснет свет"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что крупнейшая экономика Европы стремится как можно быстрее свести свою зависимость от российского газа к нулю. Но он вновь заявил о своем несогласии с немедленным прекращением импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters .

"Если здесь погаснет свет, это никому не поможет. Ни нам, ни Украине", - сказал он на мероприятии Федерации профсоюзов Германии в понедельник.

Отметим, Германия поддержала поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако в Берлине по-прежнему заявляют, что не готовы отказаться от газа из России.

Крупнейшая экономика Европы в настоящее время почти на треть своих поставок полагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует до лета 2024 года покончить с зависимостью от российского газа.

Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказал от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).