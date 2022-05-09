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Шольц обґрунтував відмову від ембарго на російський газ: це не допоможе, "якщо тут згасне світло"

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Берлін, Понеділок 09 травня 2022 16:29
Шольц обґрунтував відмову від ембарго на російський газ: це не допоможе, "якщо тут згасне світло" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найбільша економіка Європи прагне якнайшвидше звести свою залежність від російського газу до нуля. Але він знову заявив про свою незгоду з негайним припиненням імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

"Якщо тут згасне світло, це нікому не допоможе. Ні нам, ні Україні", - сказав він на заході Федерації профспілок Німеччини в понеділок.

Зазначимо, Німеччина підтримала поетапне ембарго на російську нафту. Однак у Берліні як і раніше заявляють, що не готові відмовитися від газу з Росії.

Найбільша економіка Європи в даний час майже на третину своїх поставок покладається на трубопровідний російський газ. Берлін заявив, що планує до літа 2024 року покінчити із залежністю від російського газу.

Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмовив від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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