UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц напередодні саміту закликав ЄС схвалити фінансову допомогу Україні 50 млрд євро

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перед початком спеціального саміту ЄС у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на досягненні угоди про фінансову допомогу Україні в 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Я переконаний, що сьогодні йдеться про досягнення рішення 27", - заявив він.

При цьому Шольц натякнув на Угорщину, яка досі відмовлялася від цієї допомоги. 

"Якщо Європа бачить себе як співтовариство, в якому всі один за одного заступаються, а також допомагають один одному, то має бути можливим досягнення спільних рішень, - заявив він. 

За словами канцлера, він не вірить в інші конструкції, якщо Угорщина продовжить відмовлятися від своєї згоди.

Допомога Україні

Лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомляла, що ЄС підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзОлаф ШольцВійна Росії проти України