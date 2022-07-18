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Шольц исключил отмену санкций ЕС, если война закончится на условиях России

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия не пойдет на снятие санкций при завершении войны в Украине на условиях, навязанных Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца в издании FAZ

Шольц заявил, что властям изначально было известно, что санкции вводятся против России на длительный период.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он.

Канцлер Германии назвал этот путь нелегким "даже для такой сильной, процветающей страны" как Германия.

По его словам, многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию.

Канцлер ФРГ призвал к построению более сильного "геополитического" Европейского союза на фоне войны в Украине.

Напомним, Шольц также высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.

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Санкции против РоссииОлаф Шольц