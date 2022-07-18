Шольц исключил отмену санкций ЕС, если война закончится на условиях России

Шольц заявил, что властям изначально было известно, что санкции вводятся против России на длительный период.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он.

Канцлер Германии назвал этот путь нелегким "даже для такой сильной, процветающей страны" как Германия.

По его словам, многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию.

Канцлер ФРГ призвал к построению более сильного "геополитического" Европейского союза на фоне войны в Украине.

Напомним, Шольц также высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.

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