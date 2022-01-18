Шольц допустил санкции против "Северного потока-2" при вторжении РФ в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил санкций против "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину. Глава немецкого правительства отметил, что при российской военной агрессии будут обсуждаться любые ограничительные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Цена будет высокой, и если будет военная агрессия против Украины, обсуждаться будет все", - сказал канцлер, отвечая на вопрос о том, как вторжение России повлияет на "Северный поток-2".
Шольц отметил, что экс-глава правительства Германии Ангела Меркель находится с ним в тесном контакте по вопросу российского газопровода. По его словам, относительно ограничительных мер в отношении "Северного потока-2" ранее договорился бывший министр иностранных дел Хайко Маас с представителями США.
Отметим, в ходе пресс-конференции Столтенберг заявил об отсутствии единой позиции в НАТО по "Северному потоку-2". Он также обвинил "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке Европы.
Напомним, ранее в России заявили о готовности нарастить поставки газа в Европу, но при определенном условии.