Шольц не братиме участь в коаліційних переговорах з ХДС

"Я не буду головним перемовником від СДПН", - сказав Шольц в ефірі телеканалів ARD та ZDF.

Канцлер додав, що й сам не буде брати участі в цій можливій майбутній коаліції.

"Для мене цілком зрозуміло, що я подав заявку на посаду федерального канцлера, а не на будь-яку іншу посаду в уряді", - наголосив він.

Чинний міністр оборони Борис Пісторіус, якого раніше в СДПН називали ймовірним наступником Шольца, заявив, що партія готова говорити про формування уряду з ХДС, а сам він бачить себе учасником цих переговорів у ролі лідера партії.

Рішення про це можуть ухвалити на партійних комітетах вже завтра.

"Партія вирішить, з якою командою ми підемо в найближчі місяці і роки", - заявив Пісторіус.