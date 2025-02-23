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Шольц не братиме участь в коаліційних переговорах з ХДС

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не буде представляти Соціал-демократичну партію Німеччини на коаліційних переговорах з Християнсько-демократичним союзом, який переміг на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та tagesschau.

"Я не буду головним перемовником від СДПН", - сказав Шольц в ефірі телеканалів ARD та ZDF.

Канцлер додав, що й сам не буде брати участі в цій можливій майбутній коаліції.

"Для мене цілком зрозуміло, що я подав заявку на посаду федерального канцлера, а не на будь-яку іншу посаду в уряді", - наголосив він.

Чинний міністр оборони Борис Пісторіус, якого раніше в СДПН називали ймовірним наступником Шольца, заявив, що партія готова говорити про формування уряду з ХДС, а сам він бачить себе учасником цих переговорів у ролі лідера партії.

Рішення про це можуть ухвалити на партійних комітетах вже завтра.

"Партія вирішить, з якою командою ми підемо в найближчі місяці і роки", - заявив Пісторіус.

Вибори в Бундестаг

У неділю, 23 лютого, в Німеччині відбулися позачергові парламентські вибори. Вони були оголошені після розвалу коаліції, яка складалася з СДПН, партії Вільних демократів та "Зелених".

На виборах, за результатами екзитполів, перемагає партія ХДС, лідером якої є Фрідріх Мерц, а СДПН посідає третє місце. На другому місці може опинитися ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка має проросійський ухил.

Детальніше про перші прогнози та можливі результати голосування в Німеччині - у матеріалі РБК-Україна.

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Выбори в НімеччиніБундестагОлаф Шольц