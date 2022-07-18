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Шок за шоком: МВФ существенно ухудшит прогноз по росту мировой экономики

Фото: МВФ ухудшит прогноз по мировой экономике (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд существенно ухудшит свои прогнозы глобального экономического роста в следующем отчете. Финансовые руководители находятся в ситуации, когда вариантов для устранения рисков ставится все меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рост цен на продовольствие и энергоносители, замедление притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление экономического роста в Китае "намного усложняют" задачу для политиков, заявила Джейла Пазарбазиоглу, директор МВФ по стратегии, политике и обзору, на воскресной панели в Бали, Индонезия. "Это шок за шоком, за шоком, которые действительно бьют по мировой экономике".

Она выступила после того, как министры финансов и управляющие центральных банков G20 завершили свою встречу в субботу, не приняв коммюнике, что подчеркнуло сложность координации глобального ответа на рост инфляции и страхи перед рецессией.

МВФ уже понизил свой прогноз глобальной экспансии в этом году до 3,6% с 4,4% до вторжения России в Украину в своем апрельском отчете. В обзоре, который должен быть опубликован в этом месяце, "мы существенно понизим наш прогноз", - сказала Пазарбазиоглу.

Центральным банкам по всему миру трудно найти правильный ответ на рост цен, вызванный проблемами с поставками.

"Путь к мягкой посадке сужается; мы думаем, что это все еще осуществимый путь, но, конечно, не очень простой", - сказал Хюн Сон Шин, руководитель отдела исследований в Банке международных расчетов, на той же панели. "Там, где центральные банки проводят денежно-кредитную политику быстро и решительно и заранее реагируют на инфляцию, это больше способствует мягкой посадке".

Напомним, глава МВФ Кристалина Георгиева призвала официальных лиц G20 принять срочные меры по борьбе с инфляцией. Она предупредила, что "исключительно неопределенные" глобальные экономические перспективы могут ухудшиться, если цены продолжат повышаться.

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МВФ