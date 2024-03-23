Шок у найближчі місяці: МВФ оновив негативний сценарій для України за посилення війни

"Відповідно до політики МВФ щодо кредитування в умовах виключно високої невизначеності персонал оновив сценарій погіршення ситуації, ґрунтуючись на припущенні, що у 2025 році війна буде більш інтенсивною", - наголошується в повідомленні.

Негативний сценарій передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року порівняно з кінцем 2024 року у базовому сценарії. При цьому "шок розпочнеться у другому кварталі 2024 року" через інтенсифікацію війни.

"Це призведе до різкого зниження реального ВВП на 4% у 2024 році (порівняно зі зростанням на 3-4% у базовому сценарії) та нульового зростання у 2025 році", - йдеться в документі.

При цьому очікування МВФ падіння економіки за негативного сценарію покращилися порівняно з прогнозом у грудні 2023 року, коли фонд очікував на падіння ВВП на 5%.

Базовий сценарій МВФ суттєво не змінився і передбачає нижчу інфляцію.

Вплив на економіку

Згідно з негативним сценарієм МВФ, посилення війни вплине на настрої домогосподарств, темпи повернення мігрантів і призведе до шкоди інфраструктурі внаслідок ударів.

Враховуючи високі потреби в обороні, що зберігаються, і зниження економічної активності, бюджетний дефіцит продовжуватиме збільшуватися у 2024-2025 роках, а потім поліпшуватися лише поступово, йдеться в повідомленні.

"Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше, враховуючи погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення найближчими роками, перш ніж воно наблизиться до базової тенденції", - прогнозує МВФ.

Подальше відновлення буде більш стриманим, ніж у базовому сценарії, враховуючи ще більшу шкоду основному капіталу та послаблення балансів, внаслідок чого обсяг виробництва залишиться значно нижчим за довоєнний рівень.

Оновлений сукупний дефіцит фінансування в негативному сценарії оцінюється приблизно в 140,6 млрд доларів, що приблизно на 19 млрд доларів більше, ніж базовий прогноз на 2023-2027 роки (121,8 млрд доларів), що вимагає додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

Реакція влади України

Як зазначає МВФ, з початку війни влада України рішуче вживала заходів щодо реагування на потрясіння в міру їх виникнення, ретельно балансуючи необхідність швидкого та ефективного реагування з матеріальними соціальними міркуваннями. Вони включали безліч заходів, включаючи оптимізацію капітальних витрат та інших менш пріоритетних статей витрат, визначення додаткового фінансування та реалізацію рішучих заходів для підтримки фінансової стабільності та захисту валютних резервів, у тому числі за допомогою валютного контролю.

"Спираючись на цей досвід ефективного управління економікою, влада, як і раніше, готова рішуче відреагувати на потенційний сценарій погіршення ситуації за допомогою оперативних політичних заходів", - йдеться в документі.