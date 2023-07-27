На сході до +35, на заході до +23. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, погода буде нагадувати літню лише у центральних областях, півдні та на сході, у інших регіонах - максимум до +27, а на заході і взагалі - до +23. Без опадів також не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У четвер короткочасні дощі з грозами пройдуть в західних областях, північних, центральних (окрім Дніпропетровської області), а також в Одеській та Миколаївській областях", - розповіла вона.

Водночас за даними синоптика, на сході України, у Херсонській, Запорізькій областях, в Криму буде без опадів.

Що стосується температури повітря, то за даними Діденко, "картина" буде наступною:

у західних областях - +18...+23 градусів;

у східних областях - +30...+35 градусів;

У центральних - у Вінницькій області - +23, у Дніпрі - +33, решта -+25....+30 градусів;

У північних - +23...+27 градусів;

У південній частині - в Одеській та Миколаївській областях - +25....+27, решта - +29...+33 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується дощ з грозою та рвучкий вітер. Температура повітря - близько +23 градусів.

Погода в вихідні в Україні

Як додала синоптик, вихідними атмосфера подарує Україні "багато сонця та приємного тепла", лише в західних областях затримається волога погода.

За кілька днів настане останній місяць літа. Якою буде погода в Україні в серпні 2023 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.