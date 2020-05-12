Шмыгаль ждет от Германии и ЕС четкий сигнал о европейском будущем Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Германия во главе Совета ЕС даст четкий сигнал о европейском будущем Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз на правительственном портале по итогам его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что на переговорах Шмыгаль заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - сказал он.

Премьер также поднял вопрос о возможности получения промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединение Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Напомним, в январе на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Британии.

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения", - подчеркнул президент.

Отметим, курс на вступление в Европейский союз и НАТО закреплен в Конституции Украины.