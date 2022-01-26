Шмыгаль о запасах газа: абсолютно достаточно до конца отопительного сезона

В подземных хранилищах Украины находится более 11,5 млрд кубометров газа. Вместе с собственной добычей этого хватит до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 26 января, которое транслировалось в Youtube.

"Что касается газового вопроса, то в подземных хранилищах сейчас находится более 11,5 млрд кубометров голубого топлива. Вместе с собственной добычей этого будет абсолютно достаточно, чтобы так же уверенно завершить отопительный сезон", - сказал он.