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Шмыгаль о запасах газа: абсолютно достаточно до конца отопительного сезона

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Украина, Среда 26 января 2022 13:20
Шмыгаль о запасах газа: абсолютно достаточно до конца отопительного сезона Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В подземных хранилищах Украины находится более 11,5 млрд кубометров газа. Вместе с собственной добычей этого хватит до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 26 января, которое транслировалось в Youtube.

"Что касается газового вопроса, то в подземных хранилищах сейчас находится более 11,5 млрд кубометров голубого топлива. Вместе с собственной добычей этого будет абсолютно достаточно, чтобы так же уверенно завершить отопительный сезон", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" намерен восстановить импорт газа. По информации РБК-Украина, НАК планирует в феврале закупить около 300 млн кубометров и примерно столько же в марте.

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