Шмыгаль о запасах газа: абсолютно достаточно до конца отопительного сезона
Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
В подземных хранилищах Украины находится более 11,5 млрд кубометров газа. Вместе с собственной добычей этого хватит до конца отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 26 января, которое транслировалось в Youtube.
"Что касается газового вопроса, то в подземных хранилищах сейчас находится более 11,5 млрд кубометров голубого топлива. Вместе с собственной добычей этого будет абсолютно достаточно, чтобы так же уверенно завершить отопительный сезон", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" намерен восстановить импорт газа. По информации РБК-Украина, НАК планирует в феврале закупить около 300 млн кубометров и примерно столько же в марте.