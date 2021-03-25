Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане: говорили о ситуации на Донбассе

25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.
Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.
В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили "некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране".
Отмечается, что Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины. "Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.
После беседы с Папой премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис.
Кроме того, Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса.