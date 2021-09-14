Шмыгаль о возможных кадровых ротациях: у меня претензий к Кабмину нет

Премьер-министр отказался называть фамилии министров, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.

"У меня претензий к Кабмину нет. Правительство работает, а дальше посмотрим", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства констатировал, что министры допускают ошибки, однако добавил, что существенных претензий пока нет.

"Конечно, хочется, чтобы правительство работало идеально. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно ошибки могут быть. Но таких претензий, чтобы сейчас рассказывать кому-то о чем-то, у меня нет. Я так и говорю - давайте посмотрим", - добавил Шмыгаль.