Шмыгаль в Вашингтоне встретится с руководством международных финансовых организаций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21-22 апреля будет находиться в Вашингтоне. Он примет участие в заседании министерского уровня в рамках The 2022 Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля .

Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" заявили , что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более 24 млрд долларов на 2022 год, добавив, что они готовы работать над новыми траншами по мере надобности.

"Также запланированы встречи с представителями Конгресса и министрами США, руководителями международных финансовых и гуманитарных организаций", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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