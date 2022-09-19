Шмыгаль уверен, что при Чарльзе III Британия продолжит поддерживать Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который в воскресенье вместе с женой президента Владимира Зеленского Еленой приходил проститься со скончавшейся королевой Елизаветой II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Facebook .

Шмыгаль отметил, что королеву уважали и любили во многих странах мира, в том числе в Украине.

"Большинство украинцев запомнит Ее Величество из-за простого, но важного факта: она была главой государства, которое одним из первых протянуло руку помощи, когда Украина столкнулась с варварским росссийским нашествием. Государства, которое и до сих пор делает все возможное для приближения нашей победы. Благодарен правительству Соединенного королевства. Не сомневаюсь, что король Чарльз III разовьет прогресс, достигнутый при его матери", - написал Шмыгаль.

Отметим, что монарх в Британии не вмешивается в текущую политику и является в основном церемониальным главой государства.

В Лондоне премьер-министр Украины и спикер британского парламента Линдси Хойл провели разговор, в ходе которого обсудили преступления РФ в Харьковской области.

Как сообщалось, ранее Шмыгаль провел первый разговор с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли.

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