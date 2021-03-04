Шмыгаль об украинской вакцине: работа ведется, но уже есть конкурентный рынок

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская вакцина от коронавируса может появиться не раньше чем через 9-10 месяцев. До этого времени в Украине уже воспользуются другими препаратами.

Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции .

По его словам, украинские ученые принимали активное участие в разработке вакцин как в Украине, так и за границей.

"На сегодняшний день уже так много вакцин разработаны ... Украинская вакцина действительно начала разрабатываться и группа украинских ученых над этим работала. Моя личная позиция - сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, даже если украинская вакцина появится, она будет нуждаться в дополнительных исследованиях.

"Это займет еще 9-10 месяцев. Это долго, мы уже воспользуемся за это время существующими продуктами на рынке. Но работа такая учеными ведется", - добавил он.