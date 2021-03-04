Шмигаль про українську вакцину: робота ведеться, але вже є конкурентний ринок

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська вакцина від коронавірусу може з'явитися не раніше ніж через 9-10 місяців. До цього часу в Україні вже скористаються іншими препаратами.

Про це Шмигаль заявив під час прес-конференції .

За його словами, українські вчені брали активну участь у розробці вакцин як в Україні, так і за кордоном.

"На сьогодні вже так багато вакцин розроблені ... Українська вакцина дійсно почала розроблятися і група українських вчених над цим працювала. Моя особиста позиція - сьогодні вже є конкурентний ринок, яким треба просто користуватися і використовувати", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, навіть якщо українська вакцина з'явиться, вона буде мати потребу в додаткових дослідженнях.

"Це займе ще 9-10 місяців. Це довго, ми вже скористаємося за цей час існуючими продуктами на ринку. Але робота така вченими ведеться", - додав він.