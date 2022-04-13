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Шмыгаль: Украина успешно завершила отопительный сезон, в хранилищах 9 млрд кубов газа

Фото: украинские газовые хранилища (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в нашей стране по завершению нынешнего отопительного сезона в хранилищах остаются запасы газа объемом 9 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы правительства.

Глава Кабмина назвал завершение этого отопительного сезона успешным.

Шмыгаль констатировал, в украинских подземных хранилищах остаются 9 миллиардов кубических метров газа, а на складах также есть 1 миллион тонн угля.

"Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - отметил премьер.

Напомним, Украина начала отопительный сезон с запасами газа 18,9 млрд кубометров.

К слову, в некоторых регионах решили продлить отопительный сезон в связи с наплывом временно перемещенных лиц из-за войны.

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