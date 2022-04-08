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Шмыгаль: Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что часть активов из замороженных в странах США и ЕС российских золотовалютных резервов Украина хотела бы получить в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы правительства.

Чиновник отметил, что такие средства пойдут на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате войны РФ против Украины.

По словам премьера, уже создана рабочая группа, которая активно работает по данному вопросу.

"Это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине", - сказал Шмыгаль.

При этом глава Кабмина отметил, что в настоящее время нет единой процедуры реализации такой передачи, поэтому Украина отдельно работает с каждой страной, где были заблокированы российские резервы.

"Часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну", - говорит Шмыгаль.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что из 650 млрд долларов резервов, которые были у РФ до начала полномасштабного вторжения в Украину, около 325 млрд были заморожены в странах США и Евросоюза, и для Москвы эти средства потеряны навсегда.

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инфраструктураДенис ШмыгальСанкции против России