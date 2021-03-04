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Шмыгаль о своей отставке: со мной никаких разговоров не было

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 13:36
Шмыгаль о своей отставке: со мной никаких разговоров не было Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о его отставке. По его словам, с ним никто на эту тему не говорил.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции.

"Со мной никаких разговоров об отставке ниоткуда не было на протяжении всего времени, последнего тоже. Все остальное, я просто скажу, не читайте Telegram-каналы, там слухи, сплетни. Официальная информация когда будет, мы ее озвучим", - заявил он.

Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Верховной рады. Причиной этому стал якобы законопроект о госслужащих. Зеленский хочет, чтобы документ был принят с его предложениями.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно.

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