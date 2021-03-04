Шмигаль про свою відставку: зі мною жодних розмов не було

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував чутки про його відставку. За його словами, з ним ніхто на цю тему не говорив.

Про це Шмигаль заявив на прес-конференції .

"Зі мною жодних розмов про відставку нізвідки не було протягом всього часу, останнього теж. Все інше, я просто скажу, не читайте Telegram-канали, там чутки, плітки. Офіційна інформація коли буде, ми її озвучимо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна повідомив, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском Верховної ради. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Зеленський хоче, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

Крім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна заявив, що Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно.