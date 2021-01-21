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Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина: рассмотрят один вопрос

Киев, Четверг 21 января 2021 01:56
Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина: рассмотрят один вопрос
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства. На нем рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.

На внеочередное заседание правительство соберется в четверг утром, 21 января.

"На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - говорится в сообщении.

Немилостивый - бывший первый замминистра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также бывший нардеп (2012-14 годы).

В июле Кабинет министров утвердил создание нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, 16 июля Верховная рада Украины назначила вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса: им стал глава Госкосмоса Олег Уруский.

Как писало РБК-Украина ранее, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.

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