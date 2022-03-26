ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шмыгаль рассказал о выплатах пенсий авансом в областях, где ведутся бои

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 01:46
Шмыгаль рассказал о выплатах пенсий авансом в областях, где ведутся бои Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в областях, где ведутся боевые действия против российских захватчиков, гражданам проведут пенсионные начисления за апрель уже в эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель месяц", - сказал глава правительства.

Так, в течение 25-27 марта авансом будут осуществлены начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму более 8,8 миллиарда гривен.

"Уже была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в субботу средства авансом средства будут отправлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. В воскресенье - в Киевскую область.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, как беженцам из горячих точек получить пенсии и другие выплаты.

Напомним также, что в Украине повысили пенсионные гарантии участникам территориальной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Пенсии Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет