Шмыгаль рассказал о выплатах пенсий авансом в областях, где ведутся бои
В Украине в областях, где ведутся боевые действия против российских захватчиков, гражданам проведут пенсионные начисления за апрель уже в эти дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель месяц", - сказал глава правительства.
Так, в течение 25-27 марта авансом будут осуществлены начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму более 8,8 миллиарда гривен.
"Уже была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что в субботу средства авансом средства будут отправлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. В воскресенье - в Киевскую область.
Ранее в Минсоцполитики объяснили, как беженцам из горячих точек получить пенсии и другие выплаты.
Напомним также, что в Украине повысили пенсионные гарантии участникам территориальной обороны.
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