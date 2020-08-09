Шмыгаль рассказал об организации работы школ с 1 сентября

С 1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на пандемию коронавируса. Правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что в регионах, находящихся в "красных зонах", власти будут вводить для школьников двухнедельный карантин, в ходе которого дети будут обучаться дистанционно.

"Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.