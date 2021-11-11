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Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа в случае "жесткого" отопительного сезона

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Четверг 11 ноября 2021 23:00
Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа в случае "жесткого" отопительного сезона Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа на отопительный сезон. Он заверил, что даже в случае "жесткого" варианта, его в стране достаточное количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что даже в случае холодов, газа в Украине хватит на весь сезон.

"Но даже при условии, что 16 млрд кубов газа, за отопительный сезон Украина использует 8 млрд кубов, если жесткий и холодный отопительный сезон, то 10 млрд кубов. Поэтому у нас газа абсолютно достаточно", - заверил премьер.

Ранее мы писали, что Шмыгаль ответил, будут ли расти тарифы.

Также мы сообщали, что правительство ожидает сложный отопительный сезон в Украине.

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