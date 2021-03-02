ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль рассказал, когда будут фиксированные годовые цены на газ

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 12:44
Шмыгаль рассказал, когда будут фиксированные годовые цены на газ Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года. Такие контракты должны подготовить все участники рынка.

Об этом на совещании по внедрению годового продукта на газ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, следующим шагом на рынке газа должен стать годовой продукт, чтобы украинцы заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы. Он считает, что люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке.

Также сообщается, что на совещании стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что почти все газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в марте 2021 года. Большинство продает газ по 6,99 гривен за кубометр.

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что власти планируют найти комплексное решение вопроса тарифов.

"Должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать", - отметил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика цена газ Денис Шмыгаль
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде