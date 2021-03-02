Шмыгаль рассказал, когда будут фиксированные годовые цены на газ

Годовые контракты с фиксированными ценами на газ могут появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года. Такие контракты должны подготовить все участники рынка.

Об этом на совещании по внедрению годового продукта на газ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, следующим шагом на рынке газа должен стать годовой продукт, чтобы украинцы заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы. Он считает, что люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке. Также сообщается, что на совещании стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале.