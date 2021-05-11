Шмыгаль прогнозирует, что стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз

Он отметил, что подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".

"Чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что "это очень хорошо", потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".

"Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей", - сказал Шмыгаль.