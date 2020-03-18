Шмигаль пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль не виключає, що Кабмін і Рада будуть заблоковані

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль доручив Мін'юсту розробити закон про повноваження президента вводити надзвичайний стан, якщо Верховна рада не може зібратися на засідання.

"На той випадок, якщо Рада буде вже повністю не здатна збиратися, хтось в державі повинен оголосити надзвичайний стан", - заявив він.

За його словами, потрібно розробити законопроект, який дозволить передавати повноваження управляти країною від одного органу влади до іншого.

"Ми насправді не знаємо, які наслідки будуть, чи буде Рада заблокована, або Кабмін, або президент", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розпорядився розробити сценарії економічних наслідків через коронавірус.

"Я вже давав розпорядження Мінекономіки розробити кілька можливих сценаріїв економічних наслідків для України. Зараз даю таке доручення новопризначеному міністру", - заявив прем'єр.