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Шмыгаль поручил ускорить создание Е-платформы для иностранных абитуриентов

Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил ускорить создание Е-платформы для иностранных абитуриентов. Создание такой платформы должно модернизировать систему поступления для иностранцев.

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Об этом сообщает правительственный портал.

"Иностранные студенты должны иметь равные и прозрачные условия вступления в украинские высшие учебные заведения без каких-либо коррупционных составляющих. Создание электронной платформы для иностранных студентов должно модернизировать систему поступления в направлении доступности и комфортности как для университетов и институтов, так и для абитуриентов", - сказал премьер-министр.

Он поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.

"Такой шаг будет способствовать популяризации получения высшего образования в Украине", - убежден глава Кабмина.

Кроме этого, Шмыгаль поручил Министерству образования и науки совместно с МВД, МИД и Минцифры разработать внедрение электронных приглашений на обучение, что будет способствовать предупреждению злоупотреблений в этой сфере.

Напомним, ранее Верховная рада Украины отказалась разрешить обучение на иностранном языке, в том числе на русском, в вузах Украины. Народные депутаты отправили на доработку соответствующий законопроект №3717.

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Новости Украины иностранцыабитуриентыДенис Шмыгаль