Шмыгаль обсудил с вице-президентом НАН последние разработки украинских ученых

Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний провел встречу с премьер-министром Денисом Шмигалем и передал правительству предложения научного коллектива НАН относительно плана работы и объемов бюджетного финансирования Академии в 2021-м году.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Во время встречи Загородний также рассказал главе правительства о современном состоянии и достижениях академии, а также о мерах по повышению эффективности ее деятельности.

"Была отмечена необходимость улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений Академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению научной молодежи, в том числе улучшение условий оплаты труда молодых ученых, а также дальнейшего развития Киевского академического университета", - говорится в сообщении

В частности, Загородний рассказал о важности создания при президиуме НАНУ Научно-технического совета, который станет площадкой для коммуникации Академии с органами государственной власти и наукоемкими производственными комплексами с целью практической реализации в промышленности академических разработок.

"Премьер-министр Денис Шмигаль во время разговора с Анатолием Загородним отметил, что прогресс в развитии Украины может быть достигнут путем широкого использования достижений науки, в частности, инновационных разработок и технологий и существенным расширением инновационной составляющей деятельности НАН Украины. В частности, в соответствии с задачей, поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские ученые должны активно приобщаться к решению проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине", - цитирует позицию главы правительства пресс-служба НАНУ.

Кроме того, Загородний проинформировал Дениса Шмыгаля о последних разработках украинских ученых, направленные на противодействие пандемии коронавируса, а также пригласил премьера посетить НАНУ, чтобы лично ознакомиться с последними достижениями отечественных ученых.

Напомним, в июле этого года президент НАНУ Борис Патон, который внезапно ушел из жизни 19 августа, в интервью правительственному изданию рассказал, что видит новым президентом Национальной академии наук Украины директора Института теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова академика Анатолия Загороднего.

Из-за пандемии выборы нового президента НАНУ были перенесены на осень 2020-го года.