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Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by

Киев, Пятница 20 ноября 2020 20:37
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня провел разговор с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Говорили, в частности, о кредитовании Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, стороны обсудили процесс осуществления реформ, а также выполнение Украиной "структурных маяков", предусмотренных меморандумом МВФ по программе Stand-by. Также Шмыгаль поблагодарил МВФ за поддержку Украины.

"Поддержка МВФ - это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка", - подчеркнул украинский премьер.

Кроме того, Шмыгаль надеется, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Еврокомиссией о выделении очередного транша макрофинансовой помощи.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все "структурные маяки" для пересмотра программы с МВФ.

Также РБК-Украина писало, что глава МВФ назвала условие для получения Украиной нового транша помощи.

Кроме того, в правительстве прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 или в начале 2021 года.

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