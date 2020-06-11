Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал условие своей отставки с должности. Премьер планирует уйти с должности в случае, если не оправдает надежды украинцев.

Об этом глава правительства сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"По поводу того, когда я уйду в отставку - когда я не оправдаю надежды украинцев", - отметил Шмыгаль.

Подчеркнем, в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля" отмечалось, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.

Стоит отметить, что на прошлой неделе парламент отправил на доработку программу деятельности правительства. Если бы нардепы поддержали данную программу, то Кабмин получил бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить премьера.

Напомним, в середине прошлого месяца глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что сейчас не стоит вопрос отставки правительства.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КМУ готов до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.