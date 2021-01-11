Шмыгаль о карантине в Украине: это не локдаун, в Европе ограничения жестче

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас действует жесткий карантин, но не локдаун. В европейских странах на период локдауна вводят более жесткие ограничения.

Об этом премьер заявил во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

"Ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается", - приводит слова Шмыгаля Офис президента.

Премьер отметил, что сейчас в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия.

"При карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который показал эффективный результат.

"Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать", - добавил премьер.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил правительству в кратчайшие сроки разъяснить общественности карантинные ограничения.

Напомним, жесткий карантин продлится в Украине с 8 по 24 января. На этот период будет ограничена деятельность определенных сфер. Подробнее о том, что запрещено, а что нет на этот период - в материале РБК-Украина.