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Шмыгаль инициирует проверку выдачи разрешений на подключение к энергосистеме

Новости » Политика     12.05.2020 - 21:18
Шмыгаль инициирует проверку выдачи разрешений на подключение к энергосистеме
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер заявил, что массовая выдача разрешений на присоединение к энергосети стала одной из причин кризиса на энергетическом рынке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды для расследования факта выдачи "Укрэнерго" разрешений на присоединение к энергосети. Об этом он заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, передает РБК-Украина.

По словам премьера, данный факт стал одной из причин кризиса на энергетическом рынке.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику - ред.) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", - заявил он.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика - это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", - заявил премьер.

Он также уточнил, что в четверг проведет встречу с ключевыми игроками на рынке ВИЭ с тем, чтобы обсудить условия договоренностей по дальнейшему развитию отрасли.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, разрешающие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК "Укрэнерго" будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E.

"Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнению заданий по присоединению к ENTSO-E. Заодно проверим и управляемость компании", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Ольга Буславец призвала Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства.

Теги Новости Украины УкрэнергоДенис Шмыгаль
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