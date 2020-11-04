Шмыгаль на этой неделе представит экономический аудит Украины

Кабинет министров на этой неделе представит экономический аудит Украины. Презентация состоится 6 ноября.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в следующем году государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволит экономике быстро восстановиться.

"В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическое видение до 2030 года. Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва. У нас амбициозная цель и есть потенциал для ее достижения", - сказал премьер.

Напомним, ранее первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук назвал аудит Украины "чеком за вечеринку в 30 лет".

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, в каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - отметил Стефанчук.

Кроме того, сегодня премьер-министр Шмыгаль заявил, что пока не собирается вводить локдаун. Но при ухудшении ситуации власть прибегнет к более жестким ограничениям.